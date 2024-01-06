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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян – о Махачеве: «Если бы он не был чемпионом, я бы его имя не упоминал»

– После боя с Дариушем сильнее всего разошелся Ваш ответ на вопрос «Как бы сложился второй бой с Исламом Махачевым?» Вы сказали, что идеальный бой – это нокаутировать соперника на первой минуте.

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