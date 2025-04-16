Медвежий угол
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Медвежий угол

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос об угрозе, исходящей от мигрантов из Средней Азии и Закавказья

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос об угрозе, исходящей от мигрантов из Средней Азии и Закавказья

ИА "Русский ГУП Продакшн" «Массовая миграция несёт в себе серьёзные угрозы традиционной идентичности российского общества», - заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

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Комментарии
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И
Искандер
Шурик как всегда бодро попёрдывает в бочку. Дурачок-с...
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12 час.
Вячеслав Васильев
да в местных масштабах вилы и карьеры или шахты заброшеные вопрос  могут решить,калаш необязательно.Или как в детском мультике:делай добро и бросай его в воду))
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12 час.
Аркадий Цыганов
Народ изменился. И ближайшие выборы нечисть сметут.
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7 час.
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