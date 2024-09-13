Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный ювелирный гороскоп за 16 - 22 сентября

Вам могут изменить вкус и чувство меры. Поэтому стоит прислушаться к совету, который дают звезды. Собираясь в гости, в клуб или на деловой обед, постарайтесь ограничиться минимумом украшений, а не вешать на себя все драгоценности разом.
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