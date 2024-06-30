Под одной публикацией о том, как депутатская проверка выявила саботаж при выполнении важной многомиллиардной программы, небезразличный человек в сердцах написал примерно следующее: неужели в стране не может найтись двести тысяч честных людей, способных к управлению? Если всё так плохо, то зачем тогда бороться, сопротивляться? Пусть всё идёт тогда "под откос".