Астрономические цены и и вонючая вода: россияне назвали худшие отечественные курорты Юлия СоколоваКак россияне выбирают место, куда отправиться на отдых с семьей или друзьями? Многие руководствуются своими воспоминаниями об отдыхе с родителями.
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