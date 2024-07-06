Астрономические цены и и вонючая вода: россияне назвали худшие отечественные курорты Юлия СоколоваКак россияне выбирают место, куда отправиться на отдых с семьей или друзьями? Многие руководствуются своими воспоминаниями об отдыхе с родителями.