Вопрос к руководству страны: можно назвать поимённо всех тех людей, кто отвечает в правительстве и Центробанке и отвечал на протяжении последних 30 - 20 - 10 лет за развитие российской экономики, а также принимали те или иные решения по финансам страны, благодаря которым сотни миллиардов долларов заморожены сейчас в западных банках, вместо того, чтобы работать на Россию и её развитие? И если можно, не надо ограничиваться именами Чубайса и Кудрина, Силуанова и Набиуллиной, а также всех тех, кого и так знают? Вплоть до уровня заместителей, начальников управлений и отделов, пожалуйста.