Бесплатная игра Atelier Resleriana стала доступна на ПК и мобильных устройствах Комп...

Бесплатная игра Atelier Resleriana стала доступна на ПК и мобильных устройствахКомпании Gust, Koei Tecmo и Akatsuki Games объявили о том, что бесплатная ролевая игра Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator теперь доступна по всему миру на ПК через Steam и на мобильных… источник.
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