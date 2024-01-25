Бесплатная игра Atelier Resleriana стала доступна на ПК и мобильных устройствах Комп...

Бесплатная игра Atelier Resleriana стала доступна на ПК и мобильных устройствахКомпании Gust, Koei Tecmo и Akatsuki Games объявили о том, что бесплатная ролевая игра Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator теперь доступна по всему миру на ПК через Steam и на мобильных… источник.