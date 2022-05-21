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Можно ли победить без битвы: окончание татаро-монгольского ига

Можно ли победить без битвы: окончание татаро-монгольского ига

Владычество татаро-монголов на Руси продолжалось 240 лет, а закончилось как-то незаметно. Формальным его завершением считается Великое стояние на Угре в 1480 году.

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