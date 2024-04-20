12 апреля для сотрудников учреждения проведён психологический тренинг ´Тренирую себя сама´.Цель тренинга: профилактика эмоционального выгорания, самопознание, самоисследование, самосовершенствование, познание своего потенциала, направленные на личностный и профессиональный рост.
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