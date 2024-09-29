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  • Руслан Хусаинов
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Нарушение циркадных ритмов и изменения микробиома кишечника могут быть связаны с прогрессированием колоректального рака

Влияние нарушения циркадных ритмов на микробиом кишечника и барьерную функцию при колоректальном раке В научном журнале Science Advances было опубликовано исследование Калифорнийского университета (University of California) в Ирвайне, которое детально рассматривает влияние нарушения циркадных ритмов на микробиом кишечника и его барьерную функцию при колоректальном раке.

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