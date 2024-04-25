С начала лета в Сочи автобусы между центром города и аэропортом будут ходить круглосуточно

С начала лета в Сочи автобусы между центром города и аэропортом будут ходить круглосуточноОбщественный транспорт в Сочи готовится к началу летнего курортного сезона, который обещает быть весьма напряженным из-за рекордного ожидаемого числа туристов.
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