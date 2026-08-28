Солист «Непары» Александр Шоуа — о распаде дуэта: «Есть вещи, которые я бы изменил»

Музыкант рассказал о своих сожалениях и предстоящем культурном фестивале «ШОУАБХАЗИИ» в Сухуме. Александр Шоуа Anatoly Lomokhov/Global Look Press— Александр, если оглянуться на ваш профессиональный путь, что сегодня изменилось в вас как в артисте больше всего? — Наверное, характер.