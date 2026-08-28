7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 261 подписчик

Солист «Непары» Александр Шоуа — о распаде дуэта: «Есть вещи, которые я бы изменил»

Солист «Непары» Александр Шоуа — о распаде дуэта: «Есть вещи, которые я бы изменил»

Музыкант рассказал о своих сожалениях и предстоящем культурном фестивале «ШОУАБХАЗИИ» в Сухуме. Александр Шоуа Anatoly Lomokhov/Global Look Press— Александр, если оглянуться на ваш профессиональный путь, что сегодня изменилось в вас как в артисте больше всего? — Наверное, характер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии