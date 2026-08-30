Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 930 подписчиков

ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ

ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ

«Дающего рука никогда не скудеет»  Показывает человеку, что энергия, которую он тратит на добрые дела, не только возвращается к нему в том же количестве, что он потратил, но ещё и с лихвой, с определённым добавочным потенциалом роста.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Малик Гумеров
Малик Гумеров

" от тысячи и далее за семь тысяч лет эту информацию люди получали с молоком матери и поэтому Вера их была основана на практике, т.к. все эти законы они практически проверялись." - Какая мера деградации сегодняшних людей по Холодку ???

Профиль пользователя Валерий Холодок
Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Как на мой взгляд, так вся информация, которую Вы затронули в выше перечисленных темах, в основе своей верна.
Только вот, как и говорил выше:"....только вот не думаю, что она интересна многим."
Почему?
Видите ли, от тысячи и далее за семь тысяч лет эту информацию люди получали с молоком матери и поэтому Вера их была основана на практике, т.к. все эти законы они практически проверялись.
Что же сейчас?
Думаю и сами знаете.
НО! что главное- у современного человека в мозгах всё перевернуто и поэтому они воспринимают окружающий мир извращенно, а отсюда, законы, которые Вы обозначили не воспринимаются как Законы.
Больше скажу: существует ОДИН ЗАКОН- это ЛОГОС, а все остальные- дифференциация этого ЕДИНОГО ЗАКОНА, который побуждает МАТЕРИЮ Рождать из ХАОСА Мироздание, которое и является тем, что мы сами и всё, что вокруг нас .
Всё, что мы познаём в ощущениях абсолютно разряженная субстанция, имеющая практически бесплотную структуру( рассмотрите атом), в отличии от Первичной МАТЕРИИ, плотность которой неимоверно высока и на много порядков превосходит черные дыры Вселенной.
Дальше можно рассмотреть развитие этого процесса вплоть до образования физического тела Человека и всех перечисленных Вами законов, а так же абсолютного влияния каждого из них на ОТДЕЛЬНУЮ личность.
Всего доброго.