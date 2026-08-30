ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ

«Дающего рука никогда не скудеет» Показывает человеку, что энергия, которую он тратит на добрые дела, не только возвращается к нему в том же количестве, что он потратил, но ещё и с лихвой, с определённым добавочным потенциалом роста.
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" от тысячи и далее за семь тысяч лет эту информацию люди получали с молоком матери и поэтому Вера их была основана на практике, т.к. все эти законы они практически проверялись." - Какая мера деградации сегодняшних людей по Холодку ???
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Как на мой взгляд, так вся информация, которую Вы затронули в выше перечисленных темах, в основе своей верна.
Только вот, как и говорил выше:"....только вот не думаю, что она интересна многим."
Почему?
Видите ли, от тысячи и далее за семь тысяч лет эту информацию люди получали с молоком матери и поэтому Вера их была основана на практике, т.к. все эти законы они практически проверялись.
Что же сейчас?
Думаю и сами знаете.
НО! что главное- у современного человека в мозгах всё перевернуто и поэтому они воспринимают окружающий мир извращенно, а отсюда, законы, которые Вы обозначили не воспринимаются как Законы.
Больше скажу: существует ОДИН ЗАКОН- это ЛОГОС, а все остальные- дифференциация этого ЕДИНОГО ЗАКОНА, который побуждает МАТЕРИЮ Рождать из ХАОСА Мироздание, которое и является тем, что мы сами и всё, что вокруг нас .
Всё, что мы познаём в ощущениях абсолютно разряженная субстанция, имеющая практически бесплотную структуру( рассмотрите атом), в отличии от Первичной МАТЕРИИ, плотность которой неимоверно высока и на много порядков превосходит черные дыры Вселенной.
Дальше можно рассмотреть развитие этого процесса вплоть до образования физического тела Человека и всех перечисленных Вами законов, а так же абсолютного влияния каждого из них на ОТДЕЛЬНУЮ личность.
Всего доброго.