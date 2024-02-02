Intel откладывает запуск завода по производству чипов в Огайо

Американская корпорация Intel решила отложить строительство своего завода по производству чипов в Огайо на фоне неблагоприятной рыночной ситуации и медленного выделения грантов со стороны правительства США, сообщает газета The Wall Street Journal.
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