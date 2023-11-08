Юрист Соловьёв оценил идею ввести единое пособие для беременных

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рассмотреть вопрос предоставления выплаты единого пособия по беременности женщинам по факту регистрации беременности.