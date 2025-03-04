Головные боли у детей: почему возникают и что делать

Рассказывает детский невролог фото: Shutterstock/Fotodom.ruЖизнь современных детей — это стремительный темп с большим количеством информации, высокими требованиями в учебе, внеурочной деятельностью и повышенным интересом к гаджетам.
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