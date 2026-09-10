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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский о старте «Амура»: «Оптимизм есть, у нас неплохая команда, которая способна решать задачи. Единственное, подводит игра в атаке,мало бросаем»

Главный тренер «Амура»  Александр Андриевский  высказался о поражении от « Сибири » (0:2). Клуб проиграл 3-й матч подряд.

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