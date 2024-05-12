Приводим кожу в порядок: лучшие способы быстро убрать покраснения на лице

Внешние условия негативно влияют на кожу, она может шелушиться или краснеть. Если покраснения имеют периодический характер и не являются следствиями серьезных проблем с кожей, их можно попытаться убрать с помощью нехитрых бьюти- процедур.
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