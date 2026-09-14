Захарова прокомментировала торговую войну Запада и двойные стандарты в энергетике

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью ТАСС прокомментировала методы торговой войны, которые западные страны применяют в отношении России.
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