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МИД Литвы: посредничество Китая в урегулировании конфликта угрожает суверенитету Украины

МИД Литвы: посредничество Китая в урегулировании конфликта угрожает суверенитету Украины

Посредническая деятельность Китайской Народной Республики в урегулировании текущего конфликта несет угрозу для украинского суверенитета.

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