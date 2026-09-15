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HR-эксперт Чихачёв: оптимально работать блоками по 90 минут

HR-эксперт Чихачёв: оптимально работать блоками по 90 минут

Управляющий партнёр HR-агентства Алексей Чихачёв рассказал, что оптимальным режимом считает работу блоками продолжительностью около 90 минут с полноценными перерывами между ними.

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