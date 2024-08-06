В России из-за попадания снаряда ВСУ сгорел автомобиль и оказался посечен жилой дом

Белгородский губернатор Гладков: из-за попадания снаряда ВСУ сгорел автомобиль При атаке на село Ясные Зори в Белгородской области из-за прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью сгорел автомобиль, а также оказался посечен один частный дом.
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