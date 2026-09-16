«Не ближе, чем несколько месяцев назад»: в МИД РФ оценили перспективу урегулирования по Украине

Перспектива разрешения украинского конфликта сейчас не ближе, чем была несколько месяцев назад. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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