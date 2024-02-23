Фермеры возобновляют протесты

Ассоциация Forța Fermierilor объявляет, что сегодня с 10:00 фермеры возобновят протесты в качестве реакции на то, что министр сельского хозяйства уклонился от встречи с фермерами и не предложил решения по их требованиям, о которых министр Боля сказал, что некоторые из них очень хорошие.