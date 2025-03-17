Хинштейн сообщил о скором разрешении на въезд в ряд населенных пунктов Курской области

Доступ в ряд населенных пунктов Курской области могут открыть в течение недели. О скором разрешении на въезд в несколько приграничных сел сообщил врио главы региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, передает ТАСС.
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