Эксперты назвали места для отдыха в ноябре

Начало ноября на значительной части территории России — унылая пора во многих смыслах: багрец и золото сменяются голыми деревьями, день стремительно сокращается, к ветрам прибавляются дожди, а то и слякоть, а до новогодних праздников еще далеко.
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