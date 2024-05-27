Дожили: к лету появятся жёсткие штрафы для самокатчиков! МВД и Минтранс поддержали поправки в КоАП — штрафы появятся уже 1 июня 2024 года.
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Дожили: к лету появятся жёсткие штрафы для самокатчиков! МВД и Минтранс поддержали поправки в КоАП — штрафы появятся уже 1 июня 2024 года.