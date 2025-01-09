Центром разработки новых БПЛА в России станет Новосибирск

Новый центр будет разрабатывать средние и тяжёлые беспилотникиВ Новосибирске появится инновационный центр, который будет специализироваться на создании беспилотных авиационных систем (БАС), в первую очередь, средних и тяжёлых беспилотников.
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