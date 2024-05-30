Йога для начинающих: 10 поз для занятий в домашних условиях

Всегда мечтали о йоге, но ходить на групповые занятия с инструктором нет времени и сил? Приходим на помощь с замечательным курсом йоги для начинающих! Вы можете потренироваться принимать позы дома, а когда почувствуете себя увереннее, сможете самостоятельно освоить и более сложные позы.
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