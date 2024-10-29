Теневой сектор труда в Крыму: новые меры легализации

Правительство Крыма объявило о наступлении важного этапа в борьбе с теневой занятостью. Зампредседателя Совета министров и министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что значительное количество граждан продолжает работать в «серой зоне», получая зарплаты ниже официальных ставок, передаёт телеканал Миллет.
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