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Эксперты подсчитали рост выручки британской BAE Systems с начала СВО

Эксперты подсчитали рост выручки британской BAE Systems с начала СВО

Рост ежегодной выручки британской оборонной компании BAE Systems в 1,5 раза с начала спецоперации по денацификации Украины отметили эксперты РИА Новости 16 июля со ссылкой на корпоративную отчетность компании.

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