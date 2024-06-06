❗️ Сложность спецоперации в том, что на стороне Украины тоже воюют славяне — люди, которых знаем «В этом и есть сложность спецоперации — мы знаем, по сути, нашего противника.
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❗️ Сложность спецоперации в том, что на стороне Украины тоже воюют славяне — люди, которых знаем «В этом и есть сложность спецоперации — мы знаем, по сути, нашего противника.