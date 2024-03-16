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Гендиректор «Амура» о голосовании на выборах президента: «Исполнил свой гражданский долг. Судьба страны зависит от каждого из нас. Мы выбираем будущее России»

«Исполнил свой гражданский долг. И вам рекомендую. Судьба страны на самом деле зависит от каждого из нас.

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