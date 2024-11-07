Россиянам раскрыли снижающий риск болезней сердца продукт

Врач и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл россиянам продукт, снижающий риск болезней сердца. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что таким свойством обладают фисташки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии