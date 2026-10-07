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Царьград

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На Алтае медведь ворвался в жилой дом и устроил погром

На Алтае медведь ворвался в жилой дом и устроил погром

В Суранаше забравшегося в жилой дом медведя застрелил староста села.В глухом селе Суранаш Турочакского района на Алтае оголодавший медведь вломился сразу в два дома, круша все на своем пути.

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