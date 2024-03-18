Избирком ЯНАО 18 марта подвел предварительные итоги голосования

Стали известны предварительные результаты голосования жителей ЯНАО на выборах президента России. Окружной избирком сообщает, что абсолютное большинство — 91,75% избирателей — отдало свои голоса Владимиру Путину.
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