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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Избирком ЯНАО 18 марта подвел предварительные итоги голосования

Избирком ЯНАО 18 марта подвел предварительные итоги голосования

Стали известны предварительные результаты голосования жителей ЯНАО на выборах президента России. Окружной избирком сообщает, что абсолютное большинство — 91,75% избирателей — отдало свои голоса Владимиру Путину.

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