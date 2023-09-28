Лавров предупредил Армению о предательстве США

Видимо роль США ныне, в итоге, реализовать фильтр государств на право иметь свое будущее и продолжать существование. Украина, Армения и Казахстан, страны члены НАТО уже вылетели с уровня кандидатов на уровень артефактов Истории.

Ed Red

Забудьте об армянах - их очень скоро не будет. Многие ли сегодня помнят о кельтах, финикийцах, Риме,франках, Пруссии. Все происходило очень схоже. На удачу евреев и возврат государственности надеяться нет оснований - с духом и верой слабина непоправимая.