Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил власти Армении о предательстве США. Об этом российский министр .
Лавров предупредил Армению о предательстве США
Комментарии
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Ed Red
Видимо роль США ныне, в итоге, реализовать фильтр государств на право иметь свое будущее и продолжать существование. Украина, Армения и Казахстан, страны члены НАТО уже вылетели с уровня кандидатов на уровень артефактов Истории.
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16 час.
Ed Red
Забудьте об армянах - их очень скоро не будет. Многие ли сегодня помнят о кельтах, финикийцах, Риме,франках, Пруссии. Все происходило очень схоже. На удачу евреев и возврат государственности надеяться нет оснований - с духом и верой слабина непоправимая.
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15 час.
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