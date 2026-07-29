В США заявили о попытке Украины втянуть страну в войну

Дженнифер Кавана, возглавляющая направление военного анализа в центре Defense Priorities, утверждает, что Вашингтону нельзя оставлять без внимания инцидент с поражением Киевом иранского торгового судна в Каспийском море.
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