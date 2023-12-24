ЦАХАЛ: Тела пяти заложников найдены в подземном туннеле в Газе

Пресс-служба израильских Вооружённых сил в воскресный период поделилась сведеньями о том, что военнослужащим удалось выявить тела пяти пленённых граждан в одном из расположенных под землёй туннельных ходов на территории сектора Газа.
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