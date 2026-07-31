Изнуренные работой жители Токио, спящие на улице

Трудолюбивые японцы валятся с ног и засыпают прямо на улице и в других общественных местах. В этом выпуске — серия фотографий британского фотографа Эдриана Стори (Adrian Storey), сделанная на улицах Токио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии