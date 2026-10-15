Американская актриса и продюсер Хилари Суонк заявила, что ждет третьего ребенка. Она опубликовала в личном блоге креативное видео с мужем, сыном и дочерью.
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