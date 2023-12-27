После вмешательства прокуратуры медикам из ДНР вернули миллионы рублей соцвыплат

В ходе проверки по факту коллективного обращения медиков станции скорой помощи в Донецке прокуратура установила, что с января по декабрь 2023 года 59 фельдшеров не получали предусмотренные законом надбавки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии