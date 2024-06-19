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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как можно получить наследство, даже если срок на его принятие давно истек

Пропуск срока по-прежнему остается одной из самых популярных причин отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство: кто-то вообще не знал, что открылось наследство, кто-то полагал, что нужно обращаться к нотариусу только по истечении 6-ти месяцев со дня смерти, а кому-то и вовсе не было известно, что наследство нужно оформлять у нотариуса.

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