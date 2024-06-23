Если Пхеньяну предоставят высокоточное оружие, у Сеула не будет ограничений по поставкам Киеву, заявили в администрации президента Южной Кореи.
Южная Корея предупреждает Россию о последствиях перехода «красной линии»
Комментарии
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Eduard
Мнение Южной Кореи как союзника США нас не интересует.Есть прелесное слово"соучастник"
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10 час.
Eduard
Да,мир скатился к серту.Никакого уважениябольше к Европе,Америке и их "союзникаии".Поддерживают Украину,где был переворот и куча преступлений и хоть ссы в глаза не видят ничего,морали нас пытаются учить!
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10 час.
Eduard
Давайте,отдавайте своё оружие украине и воюйте луками и стрелами!
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10 час.
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