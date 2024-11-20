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Водитель скончался в аварии с двумя грузовиками в Сасовском районе

Водитель скончался в аварии с двумя грузовиками в Сасовском районе

Авария произошла в 16:30 на 419-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском районе. По данным полиции, 52-летний самарец на грузовике Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ под управлением 55-летнего жителя Пензенской области.

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