RuNews24.ru В Новосибирской области решили, что пора возвращать исконно русские традиции, и с 2027 года запретили мигрантам на патентах охотиться, рыбачить и валить лес.
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гражданка масалова - сподвижник затулло! Этот шакал опять обманом проник в думу.
Плохой идеей было само решение о запуске этих баранов в Россию во-первых, и разрешение им работать в сферах общепита, медицине, торговле и прочее во-вторых... Приехал в Россию работать?... Иди меси цемент и таскай кирпичи... А то на рынках их тысячи сидят, налоги не платят, но к российской социалке все присосаться хотят... Хуже глистов, клопов, крыс, тараканов и плесени...
Запрет на труд мигрантов в Новосибирске - ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! А свободных рук скоро много будет, крупные компании сокращаются, мелкие ООО и ИП закрываются. Где уволенным и закрывшимся работать ?
Проблема высосана из 21-го пальца!! Вот нам вешают лапшу на уши, что на стройки кроме мигрантов ни кто не идёт!! Тогда у меня вопросец. А почему при сэсэсэре на стройках работали местные? А ответ очевиден и он так сказать на лице! Во первых, на стройках были нормальные зарплаты. Во вторых, человек шёл работать на стройку потому, что он подписывал договор со строительной комапшкой, которая ему гарантировала 100% получение нового жилья!!!!! У меня тесть с тёщей таким образом получили 3-х комнатную квартиру. Т.е. не нужно 25 лет горбатиться на банк, во всём отказывать семье и прочие так сказать ништяки!! И такое было не только в строительных компашках. Любое приличное предприятие строило свое жильё для работников, имело свои санатории, дома отдыха, пионерские лагеря для детворы и прочее. Но сейчас, во времена развитога так сказать капитализьму, вот на хрена собственничку предприятия тратиться на "лехтурат"? Пусть лезет в кредитное рабство. Вот иде "собака по рылась"!! Эт Вам не сэсэсэр!!
Мигранты изначально чужаки и разрушители. Они будут, не задумываясь о последствиях для экосистемы , не соблюдая никаких законов, просто максимально уничтожать природу в угоду своим нечистым на руку алчным работодателям. Коренной местный житель, все-таки, рано, или поздно, но задумается о последствиях.
А запрет на достойную зарплату гражданам России это идея хорошая?
Власти/работодатели хотят и съесть и сесть?
Так бывает только в немецких фильмах для взрослых.
Не нужны мигранты ни где всех во салями,вон из России