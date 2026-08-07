Суперкомитеты Fairshake инвестировали $1,5 млн в продвижение прокриптовалютных кандидатов

Политическое влияние криптовалютной индустрии продолжает расширяться, при этом связанные с Фэршейком суперкомитеты политических действий "Защитим американские рабочие места" и "Защитим прогресс" вкладывают более $1,5 миллиона долларов в рекламные кампании в поддержку кандидатов в Палату представителей и Сенат во Флориде, Аляске и Вайоминге.