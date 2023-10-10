Приморье в Сочи показало возможности продвижения туризма через правильное питание и гастрономию

С 9 по 10 октября в конгресс-центре Radisson Blue Resort & Congress Centre в Сочи (федеральная территория "Сириус") проходил Международный форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве INNOFOOD 2023 (0+).
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