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В ЕЭК до конца года представят план по отмене роуминга

В ЕЭК до конца года представят план по отмене роуминга

До конца текущего года в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Известиям» директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов.

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