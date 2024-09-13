В ЕЭК до конца года представят план по отмене роуминга

До конца текущего года в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Известиям» директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов.