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Техничка, проработавшая в школе 20 лет, может с расстояния 100 метров попасть тряпкой в движущуюся цель

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